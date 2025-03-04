Почти половина россиян готовы на самозапрет кредитов для защиты от мошенников

Россияне лояльно отнеслись к нововведению, позволяющему самостоятельно запретить выдачу себе кредитов. Почти половина опрошенных уверены, что мера поможет защититься от мошенников, к такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».
— Более 48% опрошенных уверены, что самозапрет поможет уберечь людей от аферистов, а количество мошенничеств в разы уменьшится. Менее 40% отметили, что число преступлений сократится, но незначительно, — говорится в опубликованном сообщении.
При этом подавляющее большинство участников опроса считают оформление мошеннических кредитов массовой проблемой, почти треть респондентов признались, что сами или их близкие становились жертвами таких преступлений.
Сервис по установлению самозапрета на кредиты и займы, призванный оградить граждан от мошенников, заработал на «Госуслугах», передает RT.
В первый день запуска сервиса был оформлен миллион самозапретов, во второй день — 700 тысяч. За первый рабочий день недели — 3 марта — установлен ещё миллион самозапретов, передает телеканал «Царьград».