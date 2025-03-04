Россия собрала новейшие достижения в одной экспозиции

Выставка разделена на восемь частей — по числу федеральных округов, от Северо-Запада до Дальнего Востока.
Новейшие достижения России собрали на экспозиции в Национальном центре в Москве. Как сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия выставки, создание такого пространства необходимо для сохранения и демонстрации уникальных результатов регионов, отраслей и компаний. Первые посетители площадки особо отметили гастрономический акцент презентации.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что выставка «Путешествие по России» уникальнаФото: Карина Смольникова © URA.RUНОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа ВДНХ открылась выставка-форум «Россия 2023».
Выставка площадью более трех тысяч квадратных метров знакомит с достижениями и достопримечательностями всех федеральных округов страны — от Дальнего Востока до Калининграда. Территория поделена на восемь тематических зон, оформленных мультимедийными инсталляциями, уникальными экспонатами и интерактивными элементами.
Современные VR-технологии обеспечивают полное погружение в атмосферу каждого округа. По указанию президента посещение мероприятий и экспозиций центра будет бесплатным для всех желающих.
Посетить выставку «Путешествие по России» можно бесплатноФото: Предоставлено Пресс-службой Национального центра "Россия.
Открывая выставку, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что центр «Россия» представляет собой символ национальной гордости. «Проект “Путешествие по России” является уникальным. Эта выставка продолжает опыт 75-го павильона ВДНХ, где несколько месяцев в 2024 году работала выставка “Россия”. Там побывали 19 млн посетителей, и мы решили создать подобное пространство, которое продолжит традицию, теперь в национальном центре “Россия” в Экспоцентре.
Здесь можно за один день посмотреть все регионы нашей великой и огромной страны. И не только посмотреть, но и попробовать на вкус: гастрономические ряды выставки — это буквально гастрономическая карта нашей страны", — отметил Кириенко.
Ряды «Путешествие по России. Еда» — часть проекта «Гастрономическая карта России’Фото: Карина Смольникова © URA.RU.
В Гастрономических рядах посетители могут попробовать уникальные национальные блюда народов России, рассказала URA.RU автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. Концептуально корнеры объединены в четыре тематические зоны: «Восток», «Север», «Запад» и «Юг».
На «Севере» представлена гастрономия регионов Арктической зоны РоссииФото: Карина Смольникова © URA.RU.
Например, в зоне «Север» представлены кулинарные традиции коренных народов одноименного макрорегиона. В стартовом меню гости могут попробовать необычные блюда Мурманской области — черные пельмени с олениной с брусничным соусом, арктическую калью, кисель из морошки, чипсы из ягеля, помакуху из палтуса, северные креветки, закуску «Северный морской путь» и другие деликатесы.
Черные пельмени с олениной в гастрономических рядах подают с брусничным соусом Фото: Карина Смольникова © URA.RU.
Выставка разделена на восемь частей. В каждой зоне — своя особая атмосфера, отражающая уникальность Урала, Сибири, Кавказа, Поволжья и других российских регионов.
На экспозиции «Путешествие по России» свои достижения представили ведущие предприятия и госкорпорации страны. Так, «Российские железные дороги» демонстрируют кабину вагона «Ласточки» и установили интерактивную панель с информацией о строительстве новых железных дорог.
Стенд «Роскосмоса» рассказывает о высоких технологиях и проектах Российской орбитальной станции, ракете-носителе «Ангара» и ракете «Амур-СПГ».
Ведущие компании страны представили свои разработки Фото: Предоставлено Пресс-службой Национального центра "Россия.
Почетные гости особо отметили масштабы выставки и рассказали, что испытали чувство гордости за страну и ее жителей, побывав на площадке. «Здесь посетители могут познакомиться не только с историей и культурными традициями, но и с технологическими достижениями. Это говорит, в том числе о том, что наша страна не только большая, но и технологически устойчивая», — поделился впечатлениями летчик-космонавт, Герой России Андрей Федяев.
Выставка «Путешествие по России» открыта для гостей с 5 марта 2025 годаФото: Предоставлено Пресс-службой Национального центра "Россия.
Часто люди имеют какие-то неправильные или устаревшие знания о предприятиях, промышленности, регионах, природе, культуре различных местностей, отметил коммерческий директор компании «Завод роботов» Антон Карасовидин. А выставка показывает, что же на самом деле представляет из себя наша страна, добавил собеседник агентства.