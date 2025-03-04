Россия собрала новейшие достижения в одной экспозиции

Почетные гости особо отметили масштабы выставки и рассказали, что испытали чувство гордости за страну и ее жителей, побывав на площадке. «Здесь посетители могут познакомиться не только с историей и культурными традициями, но и с технологическими достижениями. Это говорит, в том числе о том, что наша страна не только большая, но и технологически устойчивая», — поделился впечатлениями летчик-космонавт, Герой России Андрей Федяев.