Глава ФЛГР Вяльбе пообещала наказание для Большунова и Устюгова за стычку на ЧР

«И Большунов, и Устюгов будут наказаны жюри. Оба получат разные меры взыскания», — цитирует слова Вяльбе газета «Советский спорт».
Точные меры наказания для лыжников Вяльбе пока не раскрыла.
В ходе полуфинала между спортсменами произошёл небольшой физический контакт, после чего Устюгов замахнулся палкой на Большунова. Затем Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, тогда как Большунов занял третье место, не выйдя в финал.
Ранее Елена Вяльбе отметила, что российские лыжники смогут участвовать в Олимпиаде 2026 года только если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) возобновит действующие квоты для российских спортсменов. На данный момент участие отечественных лыжников остаётся в подвешенном состоянии.