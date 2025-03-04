Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФЛГР Вяльбе пообещала наказание для Большунова и Устюгова за стычку на ЧР

Конфликт олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова в ходе спринта на чемпионате России в Казани будет иметь последствия. Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание.

Источник: Life.ru

«И Большунов, и Устюгов будут наказаны жюри. Оба получат разные меры взыскания», — цитирует слова Вяльбе газета «Советский спорт».

Точные меры наказания для лыжников Вяльбе пока не раскрыла.

В ходе полуфинала между спортсменами произошёл небольшой физический контакт, после чего Устюгов замахнулся палкой на Большунова. Затем Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, тогда как Большунов занял третье место, не выйдя в финал.

Ранее Елена Вяльбе отметила, что российские лыжники смогут участвовать в Олимпиаде 2026 года только если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) возобновит действующие квоты для российских спортсменов. На данный момент участие отечественных лыжников остаётся в подвешенном состоянии.