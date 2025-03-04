Глава ФЛГР Вяльбе пообещала наказание для Большунова и Устюгова за стычку на ЧР

В ходе полуфинала между спортсменами произошёл небольшой физический контакт, после чего Устюгов замахнулся палкой на Большунова. Затем Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, тогда как Большунов занял третье место, не выйдя в финал.