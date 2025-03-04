Сийярто: США готовы обсуждать отмену энергетических санкций против России

Соединенные Штаты готовы обсуждать отмену энергетических антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала М1 после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.
Сийярто подчеркнул, что антироссийские санкции в области энергетики «влияют на энергетическую безопасность Венгрии», затрудняя сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики. Также рестрикции мешают Венгрии покупать российский газ, добавил министр.
Накануне американские СМИ сообщили, что вопрос о снятии санкций уже обсуждается в администрации Трампа, а также в госдепартаменте и министерстве финансов.
Какие ограничения могут быть сняты в первую очередь, читайте здесь на KP.RU.