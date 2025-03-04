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Сийярто: США готовы обсуждать отмену энергетических санкций против России

Глава МИД Венгрии встретился с госсекретарем США Рубио и обсудил с ним возможность отмены части антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты готовы обсуждать отмену энергетических антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала М1 после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Сийярто подчеркнул, что антироссийские санкции в области энергетики «влияют на энергетическую безопасность Венгрии», затрудняя сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики. Также рестрикции мешают Венгрии покупать российский газ, добавил министр.

Накануне американские СМИ сообщили, что вопрос о снятии санкций уже обсуждается в администрации Трампа, а также в госдепартаменте и министерстве финансов.

Какие ограничения могут быть сняты в первую очередь, читайте здесь на KP.RU.