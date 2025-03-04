Сийярто: США готовы обсуждать отмену энергетических санкций против России

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала М1 после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.