Врач рассказал, почему опасно чистить уши ватными палочками

Привычка чистить уши ватными палочками может привести к проблемам со слухом и даже полной глухоте. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-оториноларинголог Игорь Маневич.
— Главная ошибка — использование ватных палочек для очищения ушного прохода. Вместо удаления серы они утрамбовывают ее глубже в слуховой проход, что может привести к образованию серной пробки. К тому же неосторожное обращение с ватной палочкой грозит травмой барабанной перепонки, что чревато серьезными осложнениями вплоть до потери слуха, — заявил доктор.
Врач напомнил, что не стоит также использовать для чистки подручные средства, например, соду или масла. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции или химические ожоги. Для поддержания чистоты достаточно протирать ушную раковину и внешний слуховой проход влажным полотенцем.
Если в ухе есть ощущение воды, можно поднять ухо за кончик и отвести его назад, наклонив голову, — вода вытечет за счёт выравнивания слухового прохода. Также можно вставить ватку на 15 минут, чтобы она впитала излишки, или просто посушить ухо феном, передает Life.ru.
Кстати, если в ухо заполз таракан или какое-то другое насекомое, первым делом необходимо залить в слуховой проход теплое растительное масло, передает 360.ru.