Врач рассказал, почему опасно чистить уши ватными палочками

Если в ухе есть ощущение воды, можно поднять ухо за кончик и отвести его назад, наклонив голову, — вода вытечет за счёт выравнивания слухового прохода. Также можно вставить ватку на 15 минут, чтобы она впитала излишки, или просто посушить ухо феном, передает Life.ru.