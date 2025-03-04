Врач назвала заболевания, о которых может свидетельствовать икота

Икота чаще всего — совершенно безобидный симптом, вызвать который может случайное заглатывание воздуха или даже стресс. Однако, иногда икота может свидетельствовать и о серьезных заболеваниях, их перечислила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.