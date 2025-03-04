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Врач назвала заболевания, о которых может свидетельствовать икота

Гастроэнтеролог Антюфеева: икота может быть симптомом рефлюкса и пневмонии.

Источник: Комсомольская правда

Икота чаще всего — совершенно безобидный симптом, вызвать который может случайное заглатывание воздуха или даже стресс. Однако, иногда икота может свидетельствовать и о серьезных заболеваниях, их перечислила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

— При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, что раздражает слизистую и может провоцировать икоту. Кроме того, раздражение диафрагмы может быть вызвано пневмонией, — цитирует издание доктора.

Медик добавила, что икоту могут вызвать и опухоли, и даже хронический алкоголизм. При этом, если икота продолжается больше двух дней, следует обратиться к врачу для обследования и определения точного диагноза.

По данным телеканала «Царьград», длительная икота может быть признаком опасного онкозаболевания, установили британские учёные. Икота может свидетельствовать о том, что человек болен раком пищевода.

Икота, сопровождающаяся скачками давления, потливостью, чрезмерной сонливостью и тошнотой, также может говорить о сбоях в работе вегетативной системы организма, передает RT.