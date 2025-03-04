Эндокринолог Тананакина: избыток сладостей в меню приводит к постоянному голоду

Постоянное употребление сладкого способно привести к невозможности насытиться. Об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Систематическое употребление сахара может снижать чувствительность к лептину — гормону, который отвечает за чувство сытости. В результате человек продолжает есть, даже когда его организм не нуждается в пище, — объяснила доктор.
По словам эксперта, сахар также добавляет в рацион лишние калории, не давая организму ощущения насыщения и долговременной энергии. К продуктам, от которых точно лучше воздержаться, эксперт отнесла газированные напитки и выпечку.
Кстати, некоторые исследования показали, что при неадекватном употреблении фруктозы (сахара из фруктов) развивается диффузное нарушение ткани печени. На УЗИ в таких случаях выявляют жировой гепатоз, передает 360.ru.
Избыток сахара также провоцирует кариес, диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии, рак, когнитивные расстройства и даже деменцию, предупреждает RT.