Врач объяснила, как фастфуд влияет на мозг

— Сочетание сахара, жира и соли, которые обычно содержатся в фастфуде, активирует центр удовольствия в мозге, вызывая эффект, схожий с зависимостью. Эти продукты быстро усваиваются, дают кратковременный всплеск энергии и повышают уровень дофамина, что заставляет человека снова и снова возвращаться к такой пище, — пояснила медик.