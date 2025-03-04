Врач объяснила, как фастфуд влияет на мозг

Фастфуд может влиять на мозг, провоцируя выброс гормонов, и тем самым вызывая привыкание. Об этом заявила корреспонденту «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Сочетание сахара, жира и соли, которые обычно содержатся в фастфуде, активирует центр удовольствия в мозге, вызывая эффект, схожий с зависимостью. Эти продукты быстро усваиваются, дают кратковременный всплеск энергии и повышают уровень дофамина, что заставляет человека снова и снова возвращаться к такой пище, — пояснила медик.
Доктор добавила, что частое употребление фастфуда может приводить к потере контроля над рационом — организм получает много калорий, но мало энергии, а значит, очень быстро есть захочется снова.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что избыточное употребление сахара, фастфуд и кофе в вечернее время могут стать причиной возникновения депрессии, а также способствуют возникновению плохого настроения.
При этом, в фастфуде недостаточно витаминов, минералов и клетчатки, поэтому у человека может возникнуть дефицит питательных веществ. Такое питание оказывает негативное влияние на кожу, пищеварение, передает RT.