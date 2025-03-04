Киберэксперт предупредил российский бизнес о хакерских атаках перед 8 марта

Перед 8 марта хакеры могут усилить атаки на российский бизнес, чтобы нанести ущерб экономике. При этом, злоумышленники будут активно использовать искусственный интеллект, таким мнением поделился с изданием «Газета.Ru» специалист в сфере кибербезопасности Артем Избаенков.
— Под прицелом злоумышленников окажутся онлайн-ресурсы предприятий, работающих в сфере обслуживания и торговли, наиболее востребованной в преддверии 8 Марта, — цитирует издание эксперта.
По его словам, хакеры все чаще создают вредоносные боты, которые, помимо традиционных DDoS-атак, могут собирать украденные базы персональных данных.
Цель таких действий — лишить бизнес реальных клиентов и прибыли, а потребителей — праздничного настроения, — уверен специалист.
Ранее 360.ru сообщил, что хакеры начали взламывать умные устройства жильцов квартир по всему миру. Зараженные устройства могут выполнять заданные хакерами задачи. Например, с помощью взломанного гаджета можно устраивать DDoS-атаки с перегрузкой серверов.
По данным RT, подключение к незащищённым сетям Wi-Fi в общественных местах зачастую представляет угрозу, потому что злоумышленники могут перехватывать передаваемые данные.