Киберэксперт предупредил российский бизнес о хакерских атаках перед 8 марта

Перед 8 марта хакеры могут усилить атаки на российский бизнес, чтобы нанести ущерб экономике. При этом, злоумышленники будут активно использовать искусственный интеллект, таким мнением поделился с изданием «Газета.Ru» специалист в сфере кибербезопасности Артем Избаенков.