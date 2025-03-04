«Черника не поможет»: врач назвала действенные методы сохранить зрение

Употребление моркови или черники в больших количествах не помогут сохранить зрение, вместо этого следует меньше напрягать глаза и, при необходимости, обращаться за лечением к специалисту, посоветовала в беседе с «РИАМО» врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк.