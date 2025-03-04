«Черника не поможет»: врач назвала действенные методы сохранить зрение

Употребление моркови или черники в больших количествах не помогут сохранить зрение, вместо этого следует меньше напрягать глаза и, при необходимости, обращаться за лечением к специалисту, посоветовала в беседе с «РИАМО» врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк.
— Не тратьте время на гимнастику для глаз, очки в сеточку, употребление черники или моркови, они не дают реального эффекта. Гораздо важнее вовремя проходить диагностику и лечение, — предупредила медик.
По ее словам, снизить риск развития близорукости помогут регулярные прогулки на свежем воздухе и ограничение времени, проведенного перед экранами гаджетов.
— Недостаток естественного освещения и постоянное напряжение глаз без перерывов могут привести к прогрессированию близорукости, — подчеркнула доктор.
Ранее 360.ru сообщил, что при работе с гаджетом мы непроизвольно реже моргаем. В результате глаз не получает достаточного увлажнения слезной жидкостью, это ослабляет локальный иммунитет и делает глаза более уязвимыми к различным инфекциям.
Кроме того, излучение синего спектра от экранов современных электронных устройств препятствует образованию мелатонина — гормона, отвечающего за здоровый сон, передает телеканал «Царьград».