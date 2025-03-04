Жена Петросяна задолжала 300 тысяч рублей за коммуналку

KP.RU писал молодая жена Евгения Петросяна рассказала о детях от сатирика. Супруги растят сына Вагана и дочь Матильду. Оба много времени проводят на работе, поэтому звездных отпрысков растят няни. А еще Татьяне Брухуновой помогает с детьми ее мама. За хозяйством следит прислуга. Брухунова встает рано, провожает уже собранного няней сына в сад или на кружки, а потом занимается собой. Например, бежит на капельницы или к косметологу.