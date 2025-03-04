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Жена Петросяна задолжала 300 тысяч рублей за коммуналку

Брухунова на протяжении нескольких лет не расплачивалась за ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась должником — ее просрочка по оплате коммунальных услуг превышает 300 тысяч рублей. Речь идет о квартире, расположенной в элитном жилом комплексе столицы, об этом сообщает «Жизнь».

— Брухунова на протяжении нескольких лет не расплачивалась за ЖКУ. Супруга юмориста должна выплатить долг за квартплату, капитальный ремонт, услуги ЖК — всего 314 тысяч рублей, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что жилье расположено в самом центре Москвы, его площадь — более 230 квадратных метров. При этом, не уточняется, проживает ли там звездная пара, или же недвижимость находится в аренде.

KP.RU писал молодая жена Евгения Петросяна рассказала о детях от сатирика. Супруги растят сына Вагана и дочь Матильду. Оба много времени проводят на работе, поэтому звездных отпрысков растят няни. А еще Татьяне Брухуновой помогает с детьми ее мама. За хозяйством следит прислуга. Брухунова встает рано, провожает уже собранного няней сына в сад или на кружки, а потом занимается собой. Например, бежит на капельницы или к косметологу.