В WADA раскрыли, кто определит судьбу медалей Валиевой, которые она не хочет возвращать

«Вопрос о том, приведёт ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований является вопросом для этих органов», — пояснили в WADA.
Награды Валиевой вручали Международный союз конькобежцев (ISU), а на отечественных соревнованиях — Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФКР).
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку виновной в употреблении допинга, в результате чего она была дисквалифицирована на 4 года. Срок наказания истекает в декабре 2025 года. Также Валиева должна была вернуть медали, но не стала этого делать. Фигуристка лишена золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов РФ, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также ряда других наград. Сама Валиева признавалась, что не считает себя виновной в допинговом скандале, а медали достались ей многочисленными тренировками, работой над собой и волей к победе.