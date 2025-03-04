В WADA раскрыли, кто определит судьбу медалей Валиевой, которые она не хочет возвращать

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку виновной в употреблении допинга, в результате чего она была дисквалифицирована на 4 года. Срок наказания истекает в декабре 2025 года. Также Валиева должна была вернуть медали, но не стала этого делать. Фигуристка лишена золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов РФ, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также ряда других наград. Сама Валиева признавалась, что не считает себя виновной в допинговом скандале, а медали достались ей многочисленными тренировками, работой над собой и волей к победе.