Врач дала советы по питанию для постящихся

— Важно найти альтернативные источники белка, такие как бобовые, орехи и крупы. Питаться нужно регулярно, 5−6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень энергии и избежать чувства голода. Также стоит следить за разнообразием рациона, включая достаточное количество клетчатки из свежих овощей, фруктов, — рассказала медик.