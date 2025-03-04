Врач дала советы по питанию для постящихся

Чтобы сохранить здоровье организма в период Великого поста, важно правильно составить рацион, употребляя в пищу больше растительных белков. Такой совет в разговоре с корреспондентом «Газета.Ru» озвучила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Важно найти альтернативные источники белка, такие как бобовые, орехи и крупы. Питаться нужно регулярно, 5−6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень энергии и избежать чувства голода. Также стоит следить за разнообразием рациона, включая достаточное количество клетчатки из свежих овощей, фруктов, — рассказала медик.
Специалист также посоветовала есть больше запечного и вареного, меньше жареного и жирного. А также поддерживать водный баланс, потребляя достаточное количество жидкости.
По данным RT, в постное меню можно включить блюда из чечевицы, нута, фасоли, гороха, а также тофу и соевого молока. Дополняют рацион крупы и псевдозерновые, такие как киноа, гречка, булгур и кус-кус.
Соблюдение поста подразумевает лишение телесных удовольствий, и еда не единственное из таковых. Некоторые верующие ограничивают себя в интимной близости, хотя даже священнослужители признают, что это скорее обычай, чем правило, и все индивидуально, передает 360.ru.