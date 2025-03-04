Bild: власти ФРГ думают, как не допустить запуска «СП — 2»

«Правительственные источники в Германии утверждают, что слухи о сделке Трампа и Путина по поставкам газа в Европу ходят уже давно. По их словам, это “реалистичный сценарий”. В настоящее время проводятся интенсивные консультации с целью определить, какие рычаги имеются в распоряжении Германии для предотвращения возобновления проекта», — говорится в публикации.