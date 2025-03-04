Bild: власти ФРГ думают, как не допустить запуска «СП — 2»

Берлин считает реалистичным сценарий пуска трубопровода «Северный поток — 2» в результате договорённостей между Российской Федерации и Соединённые Штаты, пишет Bild.
При этом немецкое правительство размышляет над тем, как это можно «предотвратить».
«Правительственные источники в Германии утверждают, что слухи о сделке Трампа и Путина по поставкам газа в Европу ходят уже давно. По их словам, это “реалистичный сценарий”. В настоящее время проводятся интенсивные консультации с целью определить, какие рычаги имеются в распоряжении Германии для предотвращения возобновления проекта», — говорится в публикации.
По данным Bild, американский лидер Дональд Трамп в тайне работает над возобновлением работы российского трубопровода «Северный поток».
В частности, спецпосланник Трампа Ричард Гренелл приезжал в Швейцарию для обсуждения данного вопроса.