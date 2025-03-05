Что можно и нельзя делать в день Льва Катальщика 5 марта на Катыши

Мужчинам не следует стричь бороду, так как подобное может обернуться финансовыми сложностями. Кроме того, 5 марта не стригли детей до семи лет. Предки верили, что это может привести к проблемам с памятью. А женщины 5 марта не завивали волосы. Считалось, что о них могут начать распространять сплетни.