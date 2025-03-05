Что можно и нельзя делать в день Льва Катальщика 5 марта на Катыши

Православная церковь 5 марта 2024 года вспоминает святого Льва Катанского. В народе принято праздновать день Льва Катальщика. Однако существует еще одно название — Катыши. Все дело в том, что 5 марта катались с горок.
Что нельзя делать 5 марта.
Мужчинам не следует стричь бороду, так как подобное может обернуться финансовыми сложностями. Кроме того, 5 марта не стригли детей до семи лет. Предки верили, что это может привести к проблемам с памятью. А женщины 5 марта не завивали волосы. Считалось, что о них могут начать распространять сплетни.
Что можно делать 5 марта.
По традиции, в названный день катались с горок. Считалось, что тех, кто укатится дальше остальных, ждет большое счастье. А еще 5 марта всегда старались печь специальный круг на коровьем молоке, получивший название кокурки.
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