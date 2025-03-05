Календарь на 5 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Об этом состоянии многие слышали, но далеко не все понимают, что именно оно означает. Диссоциативное расстройство идентичности (в быту его часто называют раздвоением личности) сопровождается провалами в памяти, потерей связи с реальностью, эмоциональными качелями и разделением личности на две и более частей. Страдающий им человек неожиданно «переключается» с одной идентичности на другую. Первым человеком, которому официально диагностировали множественное расстройство личности, стал в 1885 году французский пациент Луи Виве. Однако до середины XX века этот недуг часто путали с шизофренией. Четко различать диссоциативное расстройство идентичности врачи научились относительно недавно. Сегодняшняя дата призвана повысить осведомленность об этом психическом расстройстве и призвать людей не бояться обращаться за помощью.