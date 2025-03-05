Календарь на 5 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

5 марта в России и других странах мира отмечают День энергоэффективности и День выключенных гаджетов. Также в эту среду у западных христиан начинается Великий пост. По народным приметам, в этот день можно привлечь в семью изобилие и удачу. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 5 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 5 марта.
* ~Всемирный день энергоэффективности~
Всемирный день энергоэффективности отмечается ежегодно 5 марта вот уже около 30 лет. Он был учрежден на Первом международном совещании по энергоэффективности в 1998 году. Целью даты стала консолидация общества вокруг идеи использования современных приборов и транспортных средств, которые потребляют меньше энергии, а также необходимость изоляции зданий и оптимизации производственных процессов. По случаю Дня энергоэффективности российские экоцентры проведут на этой неделе мероприятия, которые помогут участникам сформировать более ответственный подход к потреблению энергии в своих домах. В школах, детских садах, парках и вузах пройдут лекции, викторины, игры и экоквесты.
* ~День выключенных гаджетов~
Изначально праздник появился в США, а потом распространился на весь мир. Его цель — хотя бы ненадолго освободить современного человека от привязанности к мобильным телефонам, планшетам и ноутбукам. Отмечают его очень просто — оставляют телефон дома и отправляются на прогулку, по магазинам или в гости к друзьям. Можно просто провести время с семьей за настольными играми, приготовлением вкусной еды или чтением книг.
* ~День осведомленности о диссоциативном расстройстве идентичности~
Об этом состоянии многие слышали, но далеко не все понимают, что именно оно означает. Диссоциативное расстройство идентичности (в быту его часто называют раздвоением личности) сопровождается провалами в памяти, потерей связи с реальностью, эмоциональными качелями и разделением личности на две и более частей. Страдающий им человек неожиданно «переключается» с одной идентичности на другую. Первым человеком, которому официально диагностировали множественное расстройство личности, стал в 1885 году французский пациент Луи Виве. Однако до середины XX века этот недуг часто путали с шизофренией. Четко различать диссоциативное расстройство идентичности врачи научились относительно недавно. Сегодняшняя дата призвана повысить осведомленность об этом психическом расстройстве и призвать людей не бояться обращаться за помощью.
Какие праздники отмечаются 5 марта в других странах.
Азербайджан — День физической культуры и спорта. Этот спортивный праздник отмечается в стране с 2005 года. Среди самых любимых и популярных видов спорта в Азербайджане — шахматы и футбол. 5 марта в стране традиционно проходят соревнования и профильные мероприятия.
Киргизия — День Ак калпака. Этот праздник отмечают в честь национального головного убора киргизов — белого колпака, который считается важнейшим национальным символом. Этот традиционно мужской головной убор позволяет узнать о возрасте и статусе своего владельца. В нем ходят на работу, в гости и на праздники.
США — День сырных кукурузных палочек. Эту популярную закуску придумал американец Морри Роберт Йохай в середине прошлого века. Запеченные кукурузные палочки с сыром чеддер и ароматизаторами быстро завоевали популярность по всех штатах США, а потом и в других странах мира.
Китай — День всенародной учебы. 5 марта в стране отдают дань памяти народному герою Лэй Фэну. Его принято прославлять как альтруиста, постоянно помогавшего товарищам и незнакомцам и считавшего, что служение людям — это высшее счастье. Идеологически выверенный идеальный образ Лэй считается эталоном для воспитания китайской молодежи. Однако сегодня достоверность описания его жизни и поступков часто подвергают сомнению.
Церковные праздники 5 марта.
* День памяти преподобного Льва Катанского.
Святой Лев был епископом в сицилийском городе Катане. Он славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и странникам. Господь удостоил его дара врачевания от различных болезней и чудотворения. Когда преподобный скончался, у его гроба получила исцеление истекавшая кровью женщина. Тело святого было положено в храме святой мученицы Лукии, созданном им самим, а впоследствии мощи его были перенесены в церковь святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.
* Пепельная среда.
День начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней до праздника Пасхи. В этот день западным христианам предписывается соблюдать строгий пост. В православии соответствует чистому понедельнику.
Народные праздники и приметы 5 марта.
* День Катыша.
На Руси издавна отмечали День памяти Льва Катанского — христианского епископа и святителя. Со временем этот праздник в народе стали называть День Катыша. По традиции 5 марта в России в последний раз за зиму катались с горок. Во время народных гуляний было принято присматриваться к соседям: кто дальше всех на санках укатится, у того и счастья в году больше было. В честь праздника хозяйки замешивали тесто на коровьем масле и пекли колобки-катыши.
* Приметы.
Чем суше в этот день погода — тем урожайней будет год.
Если на западе небо ясное, скоро придет теплая весна.
Если весь день льет дождь — урожай будет невелик.
Какие исторические события произошли 5 марта.
* 1558 год — медик Франсиско Фернандес отправился по поручению короля Испании в Мексику для изучения неизвестных растений. Из поездки он привез в Европу табак.
Дни рождения и юбилеи 5 марта.
* 1685 год — родился Георг Фридрих Гендель, немецкий и английский композитор и органист.
Кто отмечает дни рождения.
* 86 лет исполняется Ларисе Лужиной, актрисе, народной артистке РСФСР.