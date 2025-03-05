РБК: суд арестовал активы железнодорожников по иску Генпрокуратуры

Генпрокуратура добивается возврата государству имущества, полученного коррупционным путем.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры наложил арест на активы вагонного оператора «Вектор Рейл» и владельца крупнейшего парка вагонов для нефтехимии «СГ-Транс». Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов.
«Генпрокуратура требует взыскать 30,101 млрд рублей солидарно с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева [бывшего вице-президента РЖД], его сыновей Руслана и Тимура, а также с АО “Вектор Рейл”. Деньги должны быть перечислены в доход Российской Федерации как имущество, полученное коррупционным путем», — передает РБК со ссылкой на материалы дела.
По данным Генпрокуратуры, Тайчер и Бабаев вывели из РЖД не менее 30,1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря тому, что они занимали высокие должности и могли использовать своё положение в компании. Также Генпрокуратура указывает, что ответчики пытались легализовать незаконно полученные активы и передавали их другим лицам.