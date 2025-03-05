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РБК: суд арестовал активы железнодорожников по иску Генпрокуратуры

Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры наложил арест на активы вагонного оператора «Вектор Рейл» и владельца крупнейшего парка вагонов для нефтехимии «СГ-Транс». Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов.

Генпрокуратура добивается возврата государству имущества, полученного коррупционным путем.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры наложил арест на активы вагонного оператора «Вектор Рейл» и владельца крупнейшего парка вагонов для нефтехимии «СГ-Транс». Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов.

«Генпрокуратура требует взыскать 30,101 млрд рублей солидарно с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева [бывшего вице-президента РЖД], его сыновей Руслана и Тимура, а также с АО “Вектор Рейл”. Деньги должны быть перечислены в доход Российской Федерации как имущество, полученное коррупционным путем», — передает РБК со ссылкой на материалы дела.

По данным Генпрокуратуры, Тайчер и Бабаев вывели из РЖД не менее 30,1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря тому, что они занимали высокие должности и могли использовать своё положение в компании. Также Генпрокуратура указывает, что ответчики пытались легализовать незаконно полученные активы и передавали их другим лицам.