РБК: суд арестовал активы железнодорожников по иску Генпрокуратуры

По данным Генпрокуратуры, Тайчер и Бабаев вывели из РЖД не менее 30,1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря тому, что они занимали высокие должности и могли использовать своё положение в компании. Также Генпрокуратура указывает, что ответчики пытались легализовать незаконно полученные активы и передавали их другим лицам.