Крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель у острова Южная Георгия

Крупнейший в мире айсберг A23a оказался на мели у побережья британского острова Южная Георгия, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
По словам ведущего специалиста по ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук, ледяной массив не изменяет своего положения уже четыре дня, что указывает на его повторное застревание.
В этот раз айсберг остановился на расстоянии 80 километров от острова.
Ранее ледник A23а, крупнейший из известных на сегодняшний день, лишился порядка двух процентов своей площади.