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Крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель у острова Южная Георгия

Айсберг остановился на расстоянии 80 километров от острова.

Источник: Аргументы и факты

Крупнейший в мире айсберг A23a оказался на мели у побережья британского острова Южная Георгия, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По словам ведущего специалиста по ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук, ледяной массив не изменяет своего положения уже четыре дня, что указывает на его повторное застревание.

В этот раз айсберг остановился на расстоянии 80 километров от острова.

Ранее ледник A23а, крупнейший из известных на сегодняшний день, лишился порядка двух процентов своей площади.