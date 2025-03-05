Россиянам перечислили «полезные» продукты, провоцирующие ожирение

Врач добавила, что продукты с пометкой «обезжиренный» также часто содержат дополнительные углеводы и сахара, что делает их не менее калорийными, чем стандартные варианты. Она посоветовала не вестись на маркетинговые уловки, вместо этого тщательно изучая состав перед употреблением.