Россиянам перечислили «полезные» продукты, провоцирующие ожирение

На полках магазинов часто можно увидеть якобы полезные продукты: натуральные соки, смузи или обезжиренные йогурты. Такие лакомства не помогут укрепить здоровье, а, напротив, способны провоцировать ожирение. Об этом в разговоре с изданием «РИАМО» сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Готовые смузи и фруктовые соки, несмотря на натуральный состав, могут содержать много сахара. Их употребление в больших количествах может привести к переизбытку калорий и скачкам уровня глюкозы в крови, — отметила доктор.
Врач добавила, что продукты с пометкой «обезжиренный» также часто содержат дополнительные углеводы и сахара, что делает их не менее калорийными, чем стандартные варианты. Она посоветовала не вестись на маркетинговые уловки, вместо этого тщательно изучая состав перед употреблением.
Ранее 360.ru рассказал, что обезжиренные продукты являются не такими полезными как обычные — производители добавляют туда крахмал, растительные жиры, ароматизаторы и красители, которые могут навредить организму.
Отсутствие жира в продукте говорит также и об отсутствии в продукте жирорастворимых витаминов, в том числе А и D, предупреждает RT.