С 1 апреля повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и на сколько

С 1 апреля 2025 года повысят социальные пенсии. Это плановая индексация, но в этом году прибавка будет больше, чем в прошлом. Социальные пенсии получают те, кто по каким-либо причинам не получил право на страховую. Возраст выхода на заслуженный отдых тут выше (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин). Есть также социальные пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.