С 1 апреля повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и на сколько

С 1 апреля 2025 года повысят социальные пенсии. Это плановая индексация, но в этом году прибавка будет больше, чем в прошлом. Социальные пенсии получают те, кто по каким-либо причинам не получил право на страховую. Возраст выхода на заслуженный отдых тут выше (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин). Есть также социальные пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
Повысят с 1 апреля 2025 года такие виды пенсий: социальная пенсия по старости, (её получают те, у кого не хватает стажа работы); пенсия иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста; пенсия гражданам из числа малочисленных народов Севера; социальная пенсия по инвалидности (её получают инвалиды всех групп, не имеющие стажа, дети-инвалиды, инвалиды с детства); пенсия по инвалидности военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Кроме того, повысят социальную пенсию по случаю потери кормильца. Она положена детям до 18 лет, а если они обучаются в очной форме, то до 23 лет. Имеются в виду дети, потерявшие одного или обоих родителей, а также дети умершей одинокой матери. Социальная пенсия выплачивается, если умершие родители или родитель не имели стажа или стаж работы у них минимален, и при назначении страховой пенсии размер выплат будет ниже социальной.
— Вырастет и пенсия по случаю потери кормильца, которая была назначена в случае смерти военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа космонавтов, членам их семей. Повысят также пенсию по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, достигшим определённого возраста и при наличии стажа не менее пяти лет, — пояснила Оксана Красовская.
Эти виды пенсий планируется проиндексировать на 14,75%. Напомним, что сейчас размер социальной пенсии по старости составляет 7 689,83 рубля. Размер социальной пенсии по инвалидности: у инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 18 455,42, инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — 15 379,73, инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства) — 7 689,83, инвалидов III группы — 6 536,41.
Размер социальной пенсии по потере кормильца тоже различается. Дети до 18 лет, а также старше этого возраста обучающиеся очно, потерявшие одного из родителей, получают 7 389,83 рубля. Если они потеряли обоих родителей или одинокую мать, то 15 379,73.
— В некоторых регионах будет также произведена индексация социальных выплат. Так, к примеру, с 1 апреля 2025 года в Орловской области будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 1,01%. Прибавку получат ветераны труда РФ, ветераны труда Орловской области, жертвы политических репрессий, — добавила Оксана Красовская.
Кстати, в Социальном фонде России отметили, что одним из вариантов распоряжения материнским капиталом сегодня являются ежемесячные выплаты на детей до трёх лет. Его могут выбрать семьи с невысокими доходами. Право на выплаты зависит от прожиточного минимума в регионе, где живёт семья.
— Саму выплату из маткапитала делают в размере регионального прожиточного минимума ребёнка. Сейчас это 17,2 тыс. рублей в среднем по стране (федеральный прожиточный минимум ребёнка). Если прожиточный минимум изменится, то пособие семье пересчитывается автоматически. Никуда обращаться не нужно, — пояснили в СФР.
При этом для оформления выплаты владельцу сертификата нужно подать заявление в Социальный фонд. Деньги можно получать на любого ребёнка младше трёх лет. Можно также получить средства на нескольких детей, если при этом не превышен уровень доходов, дающий семье право на выплату.