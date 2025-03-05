Названы напитки, которые мешают похудеть

Тем, кто мечтает похудеть к лету, следует отказаться не только от вредных блюд, но и от некоторых напитков. Помешают похудеть, например, соки, алкоголь и даже кофе, об этом рассказала изданию «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.