Названы напитки, которые мешают похудеть

Тем, кто мечтает похудеть к лету, следует отказаться не только от вредных блюд, но и от некоторых напитков. Помешают похудеть, например, соки, алкоголь и даже кофе, об этом рассказала изданию «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Газированные напитки содержат большое количество сахара, добавляют лишние калории в рацион. Фруктовые соки и нектары содержат большое количество фруктозы, которая в больших дозах способствует накоплению жира, — предупредила эксперт.
Врач отметила, что алкогольные коктейли и напитки также могут способствовать набору веса. А кофейные напитки с добавками могут содержать столько же калорий, сколько полноценный десерт. Поэтому лучше отдавать предпочтение чистому кофе без сахара и молока.
Заменить газировку можно на несладкие негазированные напитки. Хорошей альтернативой послужит лимонад с мякотью лимона, мятой и медом или же охлажденный травяной чай, сообщил 360.ru.
Кстати, алкоголь, рафинированная мука, солёности и газированные напитки также провоцируют ускоренное старение, передает телеканал «Царьград».