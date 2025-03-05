Политики момент. Из-за баталий Байдена и Трампа в космосе зависли астронавты Starliner

Возвращение экипажа на Землю в Starliner сочли слишком рискованным, и нужно было решать, на чём теперь везти домой Бутча и Суниту. Было предложение оборудовать дополнительные посадочные места в уже пристыкованном в тот момент корабле Crew Dragon от SpaceX, но от этой идеи отказались: в таком случае астронавтам пришлось бы лететь не в «родном» скафандре, а это означает невозможность подключения к бортовой системе жизнеобеспечения.