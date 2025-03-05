МЧС: В России 5 марта пройдет проверка систем оповещения населения

Сообщается, что с 10.00 до 11.00 почти во всех регионах страны по местному времени будут включены сирены и подадут сигнал оповещения «Внимание всем!». В это же время будет прервано телевизионное и радиовещание, по всем каналам будут передавать аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».