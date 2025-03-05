Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: В России 5 марта пройдет проверка систем оповещения населения

В российских регионах включат сирены и сигналы оповещения для проверки.

Источник: Комсомольская правда

В России планируется проверка систем оповещения населения. Мероприятие намечено на среду, 5 марта. Об этом информирует пресс-служба российского МЧС.

Сообщается, что с 10.00 до 11.00 почти во всех регионах страны по местному времени будут включены сирены и подадут сигнал оповещения «Внимание всем!». В это же время будет прервано телевизионное и радиовещание, по всем каналам будут передавать аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

«Так специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сказано в релизе МЧС.

В ведомстве призвали россиян во время проверки систем оповещения сохранять спокойствие.

Напомним, единым сигналом «Внимание всем!» в МЧС предупреждают о любых тревожных ситуациях.