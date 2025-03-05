«Решение может быстро поменяться»: Политолог подсчитал, сколько продержится Киев без помощи США

Напомним, американский политик приказал временно остановить отправку всего вооружения — и не важно, где конкретно его на данный момент хранят. В частности, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет доставлено Киеву. В ЕС такому решению возмутились, а в Киеве начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков вооружения.