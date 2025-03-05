«Решение может быстро поменяться»: Политолог подсчитал, сколько продержится Киев без помощи США

По его мнению, это время даст возможность Евросоюзу найти выход из ситуации и попытаться восполнить нехватку поставок, несмотря на позицию Венгрии.
Я думаю, что это решение может быстро поменяться, потому что известно требование Трампа: во-первых, чтобы Зеленский извинился, а во-вторых, чтобы он подписал наконец это соглашение (по минеральным ресурсам — Прим. Life.ru).
Вадим Козюлин.
Политолог.
Если Украина согласится на эти условия, Трамп, по мнению политолога, вполне может пересмотреть своё отношение к военной помощи.
Напомним, американский политик приказал временно остановить отправку всего вооружения — и не важно, где конкретно его на данный момент хранят. В частности, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет доставлено Киеву. В ЕС такому решению возмутились, а в Киеве начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков вооружения.