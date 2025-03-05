В Кировском районе Махачкалы объявлен режим КТО

Напомним, режим КТО подразумевает особый правовой режим на территории субъектов Российской федерации. Он вводится на определенной местности для пресечения или раскрытия терактов, а также минимизации их последствий. Также он подразумевает проведение мероприятий, в которых могут быть задействованы войска и техника. На время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем в обычное время.