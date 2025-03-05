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В Кировском районе Махачкалы объявлен режим КТО

Режим контртеррористической операции объявлен с 00.25 по московскому времени в ночь на 5 марта.

Режим КТО объявлен в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы Дагестана.

Сообщается, что режим контртеррористической операции объявлен с 00.25 по московскому времени в ночь на 5 марта.

В поселке проводятся оперативно-поисковые мероприятия, до особого распоряжения действуют специальные меры и временные ограничения.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», — сказано в релизе.

Напомним, режим КТО подразумевает особый правовой режим на территории субъектов Российской федерации. Он вводится на определенной местности для пресечения или раскрытия терактов, а также минимизации их последствий. Также он подразумевает проведение мероприятий, в которых могут быть задействованы войска и техника. На время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем в обычное время.