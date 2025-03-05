В России 5 марта пройдет проверка систем оповещения

В среду в различных регионах России будут включены сирены и громкоговорители, а на телеканалах и радиостанциях прозвучит оповещающий сигнал «Внимание всем».
Как сообщили в МЧС РФ через Telegram-канал, 5 марта по всей стране пройдет проверка систем оповещения, во время которой будет задействовано звуковое предупреждение и трансляция сигнала на обязательных теле- и радиоканалах.
В ведомстве уточнили, что подобные испытания проводятся дважды в год для оценки работоспособности системы, предназначенной для информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться тревоге.