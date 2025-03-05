В Махачкале ввели режим КТО из-за вооруженного сопротивления силовикам

«Во время проверки информации о возможном террористическом акте неустановленные лица открыли огонь по сотрудникам полиции. Для обеспечения безопасности граждан и задержания преступников в 00:25 была введена контртеррористическая операция (КТО) в Кировском районе Махачкалы», — говорится в заявлении начальника управления ФСБ России по Республике Дагестан Геннадия Анацкого. Слова приводит РИА Новости.