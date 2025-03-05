В поселке Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим КТО

В Махачкале, в поселке Семендер, с 00:25 по московскому времени введен режим контртеррористической операции (КТО).
В данный момент на этой территории проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в городской администрации.
По данным оперативного штаба Дагестана, причиной введения КТО стала проверка информации о возможной подготовке теракта. В ходе спецоперации неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам, после чего ФСБ приняло решение о введении особого режима в Кировском районе столицы республики.
Напомним, в среду в различных регионах России будут включены сирены и громкоговорители, а на телеканалах и радиостанциях прозвучит оповещающий сигнал «Внимание всем».