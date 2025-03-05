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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 марта 2025

До +3 градусов потеплеет в Иркутске 5 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 5 марта 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, после захода солнца похолодает до −15…-17. Ветер переменный 2−7 м/с.

Погода в Иркутске 5 марта 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью −12…-17, при прояснении −20…-25, в Катанском и северо-восточных районах −22…-27, в пониженных формах рельефа −32…-37, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Днём в Приангарье столбик термометра поднимется до −2…-7, местами до −12…-17 градусов. В западных и южных районах при малооблачной погоде −1…+4. Вот что обещает погода в Иркутске 5 марта 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске нашли опасные сорняки в семенах моркови.