Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 марта 2025

Погода в Иркутске 5 марта 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, после захода солнца похолодает до −15…-17. Ветер переменный 2−7 м/с.
Погода в Иркутске 5 марта 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью −12…-17, при прояснении −20…-25, в Катанском и северо-восточных районах −22…-27, в пониженных формах рельефа −32…-37, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днём в Приангарье столбик термометра поднимется до −2…-7, местами до −12…-17 градусов. В западных и южных районах при малооблачной погоде −1…+4. Вот что обещает погода в Иркутске 5 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске нашли опасные сорняки в семенах моркови.