НАК: Четыре человека планировали нападение на правоохранителей в Махачкале

Сообщается, что преступников четверо, они передвигались по городу на автомобиле. При попытке сотрудников ДПС задержать их преступники оказали сопротивление и начали стрелять из автоматического оружия. Их блокировали на окраине поселка Семендер, жителей из расположенных в районе операции домов эвакуировали.