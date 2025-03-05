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НАК: Четыре человека планировали нападение на правоохранителей в Махачкале

В пригороде Махачкалы блокирована группа бандитов, готовивших теракт.

Источник: Комсомольская правда

Группа бандитов, готовивших террористический акт против правоохранительного ведомства в Кировском районе Махачкалы, блокирована в ходе проведения контртеррористической операции. Об этом информирует Национальный антитеррористический комитет.

Сообщается, что преступников четверо, они передвигались по городу на автомобиле. При попытке сотрудников ДПС задержать их преступники оказали сопротивление и начали стрелять из автоматического оружия. Их блокировали на окраине поселка Семендер, жителей из расположенных в районе операции домов эвакуировали.

Правоохранители принимают меры по нейтрализации злоумышленников.

Ранее сообщалось, что режим КТО объявлен в поселке Семендер Кировского района Махачкалы с 00.25 по московскому времени в ночь на 5 марта.

Подробнее о введении режима КТО в Махачкале читайте здесь на KP.RU.