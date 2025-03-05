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Астроном Угольников: 29 марта россияне увидят частное солнечное затмение

Увидеть астрономическое явление смогут жители центральных и северо-западных районов страны.

Источник: Аргументы и факты

Частное солнечное затмение 29 марта увидят в центральных и северо-западных районах России, рассказал aif.ru старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников.

«Его фаза будет небольшой — в частности, в Москве Луна перекроет лишь 7% диаметра видимого диска Солнца», — объяснил ученый.

Затмение начнется в 14:25 и завершится в 15:13.

Астроном отметил, что наблюдать частное солнечное затмение можно только с использованием специальных защитных средств для глаз, в качестве которых подойдут старые дискеты или засвеченные фотопленки.

Угольников добавил, что главным небесным явлением года станет полное лунное затмение, которое случится вечером 7 сентября. Его смогут наблюдать жители практически всех регионов нашей страны.

Ранее Угольников рассказал, на вечернем небе в начале марта можно увидеть Меркурий.