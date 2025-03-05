Астроном Угольников: 29 марта россияне увидят частное солнечное затмение

Частное солнечное затмение 29 марта увидят в центральных и северо-западных районах России, рассказал aif.ru старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников.
«Его фаза будет небольшой — в частности, в Москве Луна перекроет лишь 7% диаметра видимого диска Солнца», — объяснил ученый.
Затмение начнется в 14:25 и завершится в 15:13.
Астроном отметил, что наблюдать частное солнечное затмение можно только с использованием специальных защитных средств для глаз, в качестве которых подойдут старые дискеты или засвеченные фотопленки.
Угольников добавил, что главным небесным явлением года станет полное лунное затмение, которое случится вечером 7 сентября. Его смогут наблюдать жители практически всех регионов нашей страны.
Ранее Угольников рассказал, на вечернем небе в начале марта можно увидеть Меркурий.