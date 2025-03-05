Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию дома

Депутаты будут добиваться внесения в законодательство нормы, позволяющей изымать жилье в случае, если штрафные санкции не приводят к исправлению ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор одобрил инициативу об увеличении штрафов за антисанитарию в жилых помещениях, о чем говорится в ответе ведомства на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Документ находится в распоряжении РИА Новости.

В письме, подписанном руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, отмечается, что ведомство поддержит данное предложение при подготовке официального отзыва правительства РФ.

Также указывается, что размеры штрафов, предусмотренные статьей 6.4 КоАП РФ, регулирующей санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений, не пересматривались с 2008 года. По мнению главы Роспотребнадзора, из-за этого санкции недостаточно эффективны и не мотивируют граждан соблюдать санитарные нормы.

Колунов, комментируя поддержку инициативы, подчеркнул, что данная мера будет реализована, однако депутаты намерены добиваться внесения в законодательство нормы, позволяющей изымать жилье в случае, если штрафные санкции не приводят к исправлению ситуации.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о скором начале сезона клещей.