Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию дома

Также указывается, что размеры штрафов, предусмотренные статьей 6.4 КоАП РФ, регулирующей санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений, не пересматривались с 2008 года. По мнению главы Роспотребнадзора, из-за этого санкции недостаточно эффективны и не мотивируют граждан соблюдать санитарные нормы.