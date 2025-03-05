Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию дома

Роспотребнадзор одобрил инициативу об увеличении штрафов за антисанитарию в жилых помещениях, о чем говорится в ответе ведомства на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
Документ находится в распоряжении РИА Новости.
В письме, подписанном руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, отмечается, что ведомство поддержит данное предложение при подготовке официального отзыва правительства РФ.
Также указывается, что размеры штрафов, предусмотренные статьей 6.4 КоАП РФ, регулирующей санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений, не пересматривались с 2008 года. По мнению главы Роспотребнадзора, из-за этого санкции недостаточно эффективны и не мотивируют граждан соблюдать санитарные нормы.
Колунов, комментируя поддержку инициативы, подчеркнул, что данная мера будет реализована, однако депутаты намерены добиваться внесения в законодательство нормы, позволяющей изымать жилье в случае, если штрафные санкции не приводят к исправлению ситуации.
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