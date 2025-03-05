Собаки атаковали россиян уже в 24 регионах с начала 2025 года

С начала 2025 года в 24 регионах России зафиксировано множество случаев нападения безнадзорных собак на людей. Это привело к травмам более чем у 30 человек. Особенно много происшествий с бродячими животными случилось в феврале, когда жертвами стали как взрослые, так и дети.