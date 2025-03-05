В Черемхово родители детей возместят ущерб за украденных с памятника голубей

Вандалы забрали мраморных голубей, которые были установлены на памятнике Владимира Гуркина. Случилось это в Черемхово, тогда начался поиск виновных. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Вадим Семенов, личности нарушителей удалось установить.
— Матери детей привлечены к административной ответственности и обязаны возместить ущерб муниципалитету. Кроме того, вандалы будут поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черемховский», — рассказывает Вадим Семенов.
Отметим, двух голубей удалось вернуть, их вновь установили на памятнике. Еще один нуждается в восстановлении.
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