Роспотребнадзор хочет жестче штрафовать россиян за грязные квартиры

Жильцам грозит штраф за мусор в квартирах.
Предложение по увеличению штрафа для тех, кто заваливает мусором квартиры, поддержали в Роспотребнадзоре. Об этом говорится в ответе, который получил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он направлял в ведомство предложение об ужесточении наказания для загрязняющих жилье граждан.
«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства депутату Колунову. Предлагалось увеличить штрафы для физлиц с 500−1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юрлиц — с 10−20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах.
В декабре 2024 года Колунов выразил мнение, что за скопление мусора и создание свалок в жилых помещениях следует изымать жилье у виновных. Он предложил восстановить данное положение в законодательстве. Парламентарий отметил, что критерии антисанитарии для применения такой меры должен разработать Роспотребнадзор.