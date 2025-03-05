Роспотребнадзор хочет жестче штрафовать россиян за грязные квартиры

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства депутату Колунову. Предлагалось увеличить штрафы для физлиц с 500−1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юрлиц — с 10−20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах.