Юрист назвала неприкасаемый тип пенсий, доступный россиянам

«Задолженности могут быть разные: например, по коммуналке, кредитам или рассрочкам. По ним могут удерживать деньги из пенсии до погашения долга. Однако есть исключение: из пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой за счет федерального бюджета, удержание не делают. То есть, эта пенсия защищена, и с нее нельзя ничего удерживать», — сообщила Леонова. Ее слова приводит агентство «Прайм».