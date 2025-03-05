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Ушаков: Путин обязательно посетит Индию в этом году

Моди пригласил Путина посетить Индию в текущем году.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин обязательно в текущем году посетит Индию, заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Он отметил, что в настоящее время конкретные сроки визита стороны ещё не обсуждали.

«У нас приглашение поступило, но о конкретных сроках, насколько мне известно, стороны ещё не приступили договариваться. Но это будет визит в этом году обязательно», — сказал Ушаков в беседе с РИА Новости.

Напомним, индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил президента РФ посетить Индию в этом году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что данный визит готовится. По словам Пескова, российская сторона ждёт этих контактов, придавая им большое значение.

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что подготовка к очередному визиту российского лидера Владимира Путина в Индию уже ведётся.