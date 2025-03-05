Мать пришла на могилу к дочери и внезапно умерла: раскрыта тайна загадочной трагедии

В Марселе на кладбище Сен-Пьер случилась беда. 56-летняя женщина погибла, когда пришла навестить могилу своей дочери. Об этой трагедии сообщила газета La Provence.
На кладбище давно жалуются на плохое состояние. Нет указателей, а уход за территорией почти не ведётся. Управляющий похоронной компании Pompes Funebres Пьер Юдлен рассказал, что трагедия была ожидаемой.
Женщина умерла, упав в склеп без двери, который стоит прямо напротив могилы её дочери. Между ними только узкая дорожка. Сейчас перед этим местом поставили ленту, но рядом есть ещё один такой же открытый склеп. На нём нет никаких знаков. По словам Юдлена, многие двери на кладбище сломаны. Это приводит к появлению опасных открытых склепов. Мужчина отметил, что город должен следить за безопасностью и ставить метки на таких местах.
На кладбище Сен-Пьер хватает и других проблем. Там лежат сломанные камни, валяются ветки, а дорожки никто не ремонтирует. Одна из посетительниц рассказала, что её мать постоянно рискует упасть из-за ям. Она пожаловалась RMC, что за кладбищем не следят и это создаёт серьёзную угрозу.
Городские власти Марселя заявили, что за безопасность могил отвечают их владельцы. Тем временем суд начал разбираться, кто виноват в случившемся. Расследование уже идёт.
Ранее KP.RU рассказывал, как случайное видео из TikTok помогло раскрыть дело об убийстве женщины на кладбище. Оказалось, что её застрелили в момент, когда она держала ребёнка на руках.