Мать пришла на могилу к дочери и внезапно умерла: раскрыта тайна загадочной трагедии

Женщина умерла, упав в склеп без двери, который стоит прямо напротив могилы её дочери. Между ними только узкая дорожка. Сейчас перед этим местом поставили ленту, но рядом есть ещё один такой же открытый склеп. На нём нет никаких знаков. По словам Юдлена, многие двери на кладбище сломаны. Это приводит к появлению опасных открытых склепов. Мужчина отметил, что город должен следить за безопасностью и ставить метки на таких местах.