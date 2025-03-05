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Строительство комплекса по изучению ионосферы запланировано в Иркутской области

Строительство лидара и нагревного стенда планируют завершить в 2030 году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Институт солнечно-земной физики СО РАН получил положительное заключение Главгосэкспертизы России о том, что будущее строительство лидара и нагревного стенда соответствует техническим регламентам. Данная информация размещена на сайте Иркутского филиала СО РАН.

Как стало известно КП-Иркутск, лидар возведут на Малом море, в местности Харикта. С его помощью будут проводить исследования состояния и состава атмосферы на высоте от 10 до 100 километров. Благодаря этому станет возможно получить полную информацию о гелиогеофизических процессах и явлениях, а это уже поможет получить данные о влиянии солнечной активности на атмосферу. Работы планируют завершить в 2030 году.

Нагревной стенд построят под Ангарском, в Одинске. С его помощью хотят исследовать физические процессы в ионосфере, проводить эксперименты, во время которых удастся более глубоко изучить ее свойства, а также связь с литосферой. Объект планируют запустить в 2030 году.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что срок сдачи школы № 7 перенесли в Усть-Куте из-за халатности подрядчика.