Строительство комплекса по изучению ионосферы запланировано в Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, лидар возведут на Малом море, в местности Харикта. С его помощью будут проводить исследования состояния и состава атмосферы на высоте от 10 до 100 километров. Благодаря этому станет возможно получить полную информацию о гелиогеофизических процессах и явлениях, а это уже поможет получить данные о влиянии солнечной активности на атмосферу. Работы планируют завершить в 2030 году.