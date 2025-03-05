Хабаровский «Амур» перебросил, но не обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Хабаровский ХК «Амур» потерпел поражение в домашнем матче против уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 1:3. Об этом сообщает Telegram-канал «Территория Тигров».
Игра прошла 4 марта на «Платинум-арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли инициативу с первых минут и открыли счет в середине первого периода благодаря точному броску Ефремова. Незадолго до перерыва Ремпал реализовал большинство, увеличив отрыв уфимцев. Во втором периоде хабаровчане сумели выровнять игру, но пробить Самонова не удалось, несмотря на несколько опасных атак.
В третьем отрезке «Амур» вернулся в борьбу — Барулин с передачи Мищенко сократил отставание. Однако хозяева не смогли развить успех. В концовке встречи «тигры» сняли вратаря в попытке спасти матч, но Ливо отправил шайбу в пустые ворота, поставив точку в игре. По статистике хабаровчане перебросали соперника, однако реализация моментов снова стала слабым местом команды.
«Робкое начало. Непонятно почему — была установка сыграть активно. Но за второй и третий периоды ребятам спасибо», — прокомментировал поражение главный тренер ХК «Амур» Виктор Костючёнок.