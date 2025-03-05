Хабаровский «Амур» перебросил, но не обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

В третьем отрезке «Амур» вернулся в борьбу — Барулин с передачи Мищенко сократил отставание. Однако хозяева не смогли развить успех. В концовке встречи «тигры» сняли вратаря в попытке спасти матч, но Ливо отправил шайбу в пустые ворота, поставив точку в игре. По статистике хабаровчане перебросали соперника, однако реализация моментов снова стала слабым местом команды.