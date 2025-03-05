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Потепление: какая погода будет в Хабаровске и крае 5 марта

В среду, 5 марта, на территории Хабаровского края ожидается заметное потепление и отсутствие осадков. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 54% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске днём −6…-4 градуса, к ночи похолодает до −19…-17 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём −9…-7 градусов, к ночи похолодает до −23…-21 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.

В Вяземском днём −4…-2 градуса. Без существенных осадков. Ветер западный, 4−9 м/с.

В Бикине днём −3…-1 градус. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

В Советской Гавани днём −4…-2 градуса, к ночи похолодает до −15…-13 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −13…-11 градусов, к ночи похолодает до −28…-26 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Охотске днём −14…-12 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.