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Мэр Красноярска посетил воинскую часть в ЛНР и пообщался с бойцами из Сибири

Владислав Логинов посетил воинскую часть в ЛНР.

Источник: Соцсети

Мэр Крaснoярска Владислав Лoгинoв пoсeтил вoинскую часть в ЛНР и встретился с бойцами разведывательного отряда «Сибирь». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале. Многие солдаты, а также командир — жители Красноярска. Кадровый офицер, с которым познакомился Владислав Логинов, прошёл несколько горячих точек. Теперь он и его бойцы выполняют боевые задачи в зоне СВО.

— Сейчас парни находятся в пункте временной дислокации. Передают красноярцам благодарность за гуманитарный груз, который пришёл перед 23 февраля, — рассказал мэр краевого центра.

Во время встречи Логинов обсудил с бойцами, какая помощь им нужна, и пообещал поддерживать связь.