Мэр Красноярска посетил воинскую часть в ЛНР и пообщался с бойцами из Сибири

Мэр Крaснoярска Владислав Лoгинoв пoсeтил вoинскую часть в ЛНР и встретился с бойцами разведывательного отряда «Сибирь». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале. Многие солдаты, а также командир — жители Красноярска. Кадровый офицер, с которым познакомился Владислав Логинов, прошёл несколько горячих точек. Теперь он и его бойцы выполняют боевые задачи в зоне СВО.