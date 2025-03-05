18-летняя мошенница обманула в Приморье двух пенсионерок на 250 тыс. руб

Позже выяснилось, что подозреваемая также причастна к другому аналогичному случаю, где пострадала ещё одна пожилая жительница района, 1942 года рождения. В этом эпизоде у неё похитили 100 тысяч рублей. Уголовное дело по этому факту уже возбуждено.