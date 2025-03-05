18-летняя мошенница обманула в Приморье двух пенсионерок на 250 тыс. руб

В Кавалеровском районе Приморского края прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве, в результате которого пожилая жительница лишилась 150 тысяч рублей. По данным Telegram-канала «Прокуратура Приморского края», злоумышленницей оказалась 18-летняя местная жительница, которая, по предварительной информации, причастна как минимум к двум эпизодам мошенничества. Девушка уже задержана, решается вопрос о мере пресечения.
Согласно материалам дела, пенсионерка 1945 года рождения стала жертвой обмана, поверив в историю о срочной помощи своей подруге, якобы попавшей в ДТП и нуждающейся в деньгах на лечение. Женщина передала необходимую сумму курьеру, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.
Позже выяснилось, что подозреваемая также причастна к другому аналогичному случаю, где пострадала ещё одна пожилая жительница района, 1942 года рождения. В этом эпизоде у неё похитили 100 тысяч рублей. Уголовное дело по этому факту уже возбуждено.
Следствие ведётся по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.
Прокуратура также добивается в судебном порядке возврата средств, которые были переведены на счета дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские счета для незаконных операций.
Расследование продолжается, надзорное ведомство держит его на особом контроле.