Работу системы оповещения проверили сегодня в Хабаровском крае

Плановая проверка краевой системы оповещения населения прошла сегодня в населённых пунктах Хабаровского края. Сирены включались на пять минут, а в теле- и радиоэфире транслировались сообщения о плановой проверке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».