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Работу системы оповещения проверили сегодня в Хабаровском крае

Сирены в населённых пунктах региона включили в 10:40 по местному времени.

Источник: Правительство Хабаровского края

Плановая проверка краевой системы оповещения населения прошла сегодня в населённых пунктах Хабаровского края. Сирены включались на пять минут, а в теле- и радиоэфире транслировались сообщения о плановой проверке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Плановое тестирование вещательного оборудования в России проходит ежегодно, весной и осенью. Специалисты проверяют исправность системы оповещения о природных катастрофах, техногенных авариях, военных конфликтах и других угрозах.

В Хабаровском крае в 10:40 сработали более 500 сирен и акустических устройств.
Напомним, услышав сигнал «Внимание всем», гражданам нужно включить телевизоры или радио и прослушать инструкции.

5 марта в 10:43 в течение минуты по всем каналам передавалось сообщение о проверке. В 10:46 дикторы теле- и радиокомпаний сообщили о завершении плановой комплексной проверки системы оповещения населения Хабаровского края.

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