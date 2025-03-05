Работу системы оповещения проверили сегодня в Хабаровском крае

Плановая проверка краевой системы оповещения населения прошла сегодня в населённых пунктах Хабаровского края. Сирены включались на пять минут, а в теле- и радиоэфире транслировались сообщения о плановой проверке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Плановое тестирование вещательного оборудования в России проходит ежегодно, весной и осенью. Специалисты проверяют исправность системы оповещения о природных катастрофах, техногенных авариях, военных конфликтах и других угрозах.
В Хабаровском крае в 10:40 сработали более 500 сирен и акустических устройств.
Напомним, услышав сигнал «Внимание всем», гражданам нужно включить телевизоры или радио и прослушать инструкции.
5 марта в 10:43 в течение минуты по всем каналам передавалось сообщение о проверке. В 10:46 дикторы теле- и радиокомпаний сообщили о завершении плановой комплексной проверки системы оповещения населения Хабаровского края.