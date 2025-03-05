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Ежегодно 2400 женщин сталкиваются с диагнозом «Бесплодие» в Иркутской области

Число полностью здоровых женщин не превышает 6%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области частота бесплодных браков в среднем находится на уровне 4700−4800 пар. Как стало известно КП-Иркутск, в регионе ежегодно 2400 — 2500 женщинам ставят диагноз «Бесплодие».

К факторам, влияющим на репродуктивное здоровье, относятся аборты, вредные привычки, заболевания, передающиеся половым путем, а также неправильное питание, отсутствие спорта, эмоциональная напряженность и другое.

Согласно статистике, на сегодняшний день число полностью здоровых женщин не превышает 6%. Растет уровень гинекологических заболеваний (+20%). За прошедшие пять лет вырос уровень заболеваемости эндометриозом (+46%) — патология репродуктивной системы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что учитель из Иркутской области за пять лет трижды попалась на уловки мошенников и лишилась трех миллионов рублей.