Фигурист Максим Наумов посвятил выступление родителям, погибшим в авиакатастрофе

Выступление было посвящено его родителям — чемпионам мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадиму Наумову, которые трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне. Песня «Город, которого нет» была одной из любимых для пары. После проката номера Максим не смог сдержать слёз.