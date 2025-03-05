В Хабаровском крае возобновлено авиасообщение с северными районами

— В Аяне и Херпучи долгое время была нелетная погода, но сейчас все нормализовалось, и мы начинаем вывоз пассажиров, которые ждали несколько дней, — рассказал пресс-секретарь авиакомпании «ХабАвиа» Вадим Юрков.