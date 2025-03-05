В Хабаровском крае возобновлено авиасообщение с северными районами

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» уведомила, что в связи с улучшением погодных условий в поселках Херпучи и Аян возобновлено сообщение и начался вывоз пассажиров в региональную столицу через Николаевск-на-Амуре и обратно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В Аяне и Херпучи долгое время была нелетная погода, но сейчас все нормализовалось, и мы начинаем вывоз пассажиров, которые ждали несколько дней, — рассказал пресс-секретарь авиакомпании «ХабАвиа» Вадим Юрков.
Прибытие рейсов в Хабаровск:
— НИ410 Херпучи — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск за 1 и 5 марта. Ожидаемое время прибытия — 6 марта в 17:30;
— НИ404 Аян — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск за 28 февраля. Ожидаемое время прибытия — 5 марта в 19:40;
— НИ404 Аян — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск за 3 марта. Ожидаемое время прибытия — 6 марта в 19:40;
— НИ410 Херпучи — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. Ожидаемое время прибытия — 5 марта в 17:30.
Отправление рейсов из Хабаровска:
— НИ403 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян за 28 февраля. Воздушное судно готовится к отправлению;
— НИ409 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи за 1 марта. Ожидаемое время отправления — 6 марта в 09:10;
— НИ403 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян за 3 марта. Ожидаемое время отправления — 6 марта в 09:10;
— НИ409 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи за 5 марта. Информация о времени вылета — 6 марта в 09:10.