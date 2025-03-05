Два друга решили устроить необычное соревнование: один сел в тюрьму, второй погиб

Человеческая глупость неискоренима, даже когда всё вроде бы хорошо — со скуки человек всегда найдёт способ испортить себе жизнь. Или лишиться её. Так случилось в Уэльсе, где два приятеля решили помериться силой, теперь один больше уже никому свой молодецкий задор не покажет, а другой будет это делать в компании заключённых, о чём сообщает People.
«Мужчина из Уэльса был приговорён к тюремному заключению за убийство бывшего коллеги после того, как они хвастались друг перед другом, кто лучше держит удар после ночной вечеринки», — говорится в публикации.
40-летний Джейсон Томас и 22-летний Лиам Морган-Уиттл были на вечеринке, подвыпили и решили посостязаться в силушке богатырской. Сутью соревнования было бить друг друга со всей силы, чтобы показать, как хорошо мужчины «держат удар». Казалось бы, что могло пойти не так. Но в результате Томас дважды сильно ударил приятеля, и тот сразу потерял сознание.
Вызванные врачи спасти его не смогли, и парень отправился в крайне молодом возрасте к праотцам. А его друг теперь отсидит два с половиной года в тюрьме за непредумышленное убийство. Мораль сей басни такова: не надо дурью маяться.
Ранее KP.RU сообщил, что в Ленинградской области мужчина убил своего друга во время застолья, за что был отправлен в колонию.