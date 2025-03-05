Два друга решили устроить необычное соревнование: один сел в тюрьму, второй погиб

Человеческая глупость неискоренима, даже когда всё вроде бы хорошо — со скуки человек всегда найдёт способ испортить себе жизнь. Или лишиться её. Так случилось в Уэльсе, где два приятеля решили помериться силой, теперь один больше уже никому свой молодецкий задор не покажет, а другой будет это делать в компании заключённых, о чём сообщает People.