Новорожденной девочке с осложнениями отказали в транспортировке в Хабаровск

Поводом для проверки стало обращение жителя Хабаровского края, участника специальной военной операции, в комментариях на странице СК России в социальной сети. Мужчина сообщил, что в феврале текущего года при родах его супруги в перинатальном центре Комсомольска у их новорожденной дочери возникли осложнения. Однако в транспортировке ребенка в специализированное лечебное учреждение Хабаровска для проведения операции было отказано.

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начало процессуальную проверку по факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи.