Новорожденной девочке с осложнениями отказали в транспортировке в Хабаровск

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому доложить о результатах процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи новорожденной в Комсомольске-на-Амуре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поводом для проверки стало обращение жителя Хабаровского края, участника специальной военной операции, в комментариях на странице СК России в социальной сети. Мужчина сообщил, что в феврале текущего года при родах его супруги в перинатальном центре Комсомольска у их новорожденной дочери возникли осложнения. Однако в транспортировке ребенка в специализированное лечебное учреждение Хабаровска для проведения операции было отказано.
Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начало процессуальную проверку по факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение поручения и ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.