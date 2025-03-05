В России хотят ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах: вот что предложили власти

Напомним, предполагается поднять штрафы за антисанитарию в квартирах до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Для физических лиц эта сумма может увеличиться до 25 тысяч рублей. Сейчас штраф за антисанитарию для физлиц составляет 500−1500 рублей.