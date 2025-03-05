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В России хотят ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах: вот что предложили власти

Роспотребнадзор планирует жестче штрафовать россиян за грязь в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор поддержал предложение о повышении штрафов за антисанитарное состояние жилых помещений.

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — приводит РИА Новости выдержку из ответа главы ведомства Анны Поповой на соответствующее обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

В ведомстве напомнили, что штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в жилых помещениях не менялись с 2008 года.

При этом Колунов заявил агентству, что, кроме повышения штрафов, инициативная группа будет добиваться введение законодательной нормы об изъятии жилья за антисанитарию у тех, на кого штрафы не окажут должного воздействия.

Напомним, предполагается поднять штрафы за антисанитарию в квартирах до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Для физических лиц эта сумма может увеличиться до 25 тысяч рублей. Сейчас штраф за антисанитарию для физлиц составляет 500−1500 рублей.